Ladri scatenati, razzia di computer alle scuole elementari

VAIANO CREMASCO - Scuole cremasche di nuovo nel mirino dei ladri di computer. Dopo il furto di due personal alla primaria di Nosadello e quello ben più consistente di 40 pc, per un valore di circa 10 mila euro, alle elementari di Spino ad inizio autunno, l’ultimo saccheggio è di 37 apparecchi a Vaiano. Questa mattina ad accorgersi del furto alla primaria sono state le bidelle. All’apertura del plesso, che nonostante le vacanze natalizie garantisce l’attività amministrativa, hanno notato gli inequivocabili segni del furto, avvenuto durante la notte.

BOTTINO DA DIVERSE MIGLIAIA DI EURO

«I ladri sono entrati da un finestra che dà sul giardino interno — ha poi spiegato la dirigente del Comprensivo di Bagnolo, di cui fa parte la scuola di Vaiano, Maria Cristina Rabbaglio —: a quanto pare l’allarme è scattato, ma non è servito. Hanno prelevato i personal computer e i tablet di tutte le classi, compresi quelli collegati con le lavagne interattive magnetiche. Appena ho saputo cos’era accaduto — aggiunge — mi sono recata personalmente a scuola per un sopralluogo, insieme al sindaco Paolo Molaschi e ai carabinieri di Bagnolo. I militari si sono occupati dei rilievi e in un secondo momento sono stata in caserma per la denuncia». Il valore del bottino deve ancora essere quantificato, ma comunque ammonta a diverse migliaia di euro. E vanno aggiunti i danni alla finestra forzata e quelli nelle classi dove erano custoditi i dispositivi. Ben difficilmente il Comprensivo riuscirà a recuperare nuovi pc in tempo utile, per la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia.