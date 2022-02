Provincia di Cremona, 90 milioni di investimenti fino al 2024

CREMONA - La Provincia di Cremona ha programmato da qui al 2024 ingenti investimenti sul piano infrastrutturale, tra manutenzioni e nuove opere, grazie a finanziamenti regionali e nazionali. "Abbiamo attivato progetti per interventi che inizieranno dal 2022 sino al 2024, volti alla sicurezza, manutenzione e nuove necessarie opere per un ammontare complessivo di oltre 90 milioni di euro – ha evidenziato il Presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni –. Nello specifico, sono in preparazione diversi progetti di manutenzione straordinaria della strade provinciali per l’esecuzione di rinforzi e rifacimento delle pavimentazioni che interesseranno vari comuni del territorio L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 8 milioni di euro, importo che sarà condizionato dai forti aumenti dei materiali che stiamo registrando in questi mesi. A tal proposito sono in corso le ricognizioni da parte dei tecnici per individuare i vari tratti su cui intervenire urgentemente e che presentano un grado di ammaloramento elevato”.