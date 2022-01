Ponte sull’Oglio, questa è la volta buona

CALVATONE/VOLTIDO - Si avvicina alla concretezza la notizia, risalente a ottobre, comunicata dal presidente della Provincia Mirko Signoroni, della prossima messa in sicurezza di alcuni ponti e viadotti della provincia, comprese due strutture della nostra zona, grazie a quasi 8 milioni di euro, stanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ripartiti tra 2021 e 2023 per la Provincia di Cremona.

La novità riguarda il fatto che il dirigente del Settore Infrastrutture Stradali della Provincia, Giulio Biroli, portando avanti la operatività degli interventi, ha firmato alcuni giorni fa una determinazione che conferma come lungo la strada provinciale 31 sia prevista la costruzione di un nuovo ponte sull’Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese con la conseguente demolizione dell'attuale struttura in ferro. Il costo stimato dell’operazione è di 2 milioni e mezzo di euro, ripartiti in tre annualità, 700 mila sul 2021, 1 milione e 100 mila euro sul 2022 e altri 700 mila euro sul 2023.

Anche il ponte sul canale Delmona Tagliata, in territorio di Voltido, sarà oggetto di un adeguamento statico con la messa in sicurezza della struttura, per un esborso quantificato in 380 mila euro. In particolare, 100 mila euro sono appostati sul 2021, 80 mila sul 2022 e altri 200 mila euro sul 2023.

La determina provinciale riguarda, in particolare, l’accertamento dei contributi per quanto riguarda le annualità 2022 e 2023. Biroli, con il suo atto, assegna la responsabilità del procedimento amministrativo a Marta Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria a Maria Vittoria Ceraso.

Le risorse autorizzate sono destinate esclusivamente alla messa in sicurezza di ponti e viadotti o alla realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli esistenti con problemi di sicurezza. Tra le attività realizzabili è possibile anche includere altro, come le attività di censimento, la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza, la progettazione, la direzione lavori e il monitoraggio strutturale.