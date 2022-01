La Provincia di Cremona presenta nuovi progetti per oltre 17 milioni di euro

CREMONA - "La Provincia di Cremona ha presentato nuovi progetti nel settore dell'edilizia scolastica, afferenti a diverse linee di intervento su fondi regionali, nazionali e collegati al PNRR per oltre 17 milioni di euro - ha evidenziato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni -. Grazie all'assiduo lavoro degli Uffici, che stanno seguendo il repentino evolversi dei bandi collegati al PNRR e ad altri canali, abbiamo potuto presentare alla Regione diversi progetti, che ci auguriamo possano trovare priorità nelle scelte regionali e nazionali". Ha continuato il Presidente della Provincia: "Inoltre la Provincia di Cremona, ha portato avanti altre progettualità derivanti dalle opportunità collegate alla ex Legge 160, che afferiscono specificatamente ora ai fondi del PNRR, per oltre 12 milioni di euro; interventi approvati, attaulmente in fase di progettazione ed altri già aggiudicati, che andranno a migliorare l'efficientamento energetico, la sicurezza, l'accessibilità agli Istituti scolastici, con la creazione nuovi spazi, per una migliore fruibilità dei locali".

I PROGETTI