L’annuncio della Regione Lombardia: «Da luglio i nuovi treni»

CASALMAGGIORE-PIADENA - Entreranno in servizio da luglio in poi i nuovi treni lungo la linea Brescia-Parma. Lo ha annunciato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: «La seconda metà dell’anno — ha detto — vedrà l’arrivo dei primi convogli ibridi diesel-elettrici Colleoni, che entreranno progressivamente in servizio sulla linea Brescia-Piadena-Parma». Inizialmente la sostituzione dei vecchi diesel attualmente in circolazione, risalenti anche al 1978 nel caso dei convogli più vetusti, era prevista per i primi mesi del 2022, ma c’è stato uno slittamento di tempi. ll Colleoni, ufficialmente classificato come Atr 803, è a trazione elettrica con doppia alimentazione – generatori diesel e batterie di trazione — prodotto da Stadler Rail. La massima velocità sarà di 140 chilometri orari e l'autonomia con alimentazione esclusivamente da batteria risulta di 9 chilometri. Le batterie vengono usate prevalentemente in fase di partenza e accelerazione, e per mantenere al minimo i giri del generatore quando il treno è in sosta nelle stazioni o spento.

SISTEMAZIONE DEI BINARI

Intanto, lungo la linea proseguono i lavori di sistemazione dei binari nel tratto compreso tra Casalmaggiore e Piadena. Opere che hanno comportato la chiusura dei passaggi a livello a Casalmaggiore e che inevitabilmente provocano qualche disagio acustico. «Prosegue – ha spiegato la Terzi – l’immissione di nuovo materiale rotabile in Lombardia grazie a un investimento regionale complessivo di 2 miliardi di euro per 222 treni nuovi, che gradualmente stanno entrando in servizio. Nessuna Regione sta investendo tanto per rinnovare la flotta. Con i nuovi convogli migliora l’esperienza di viaggio degli utenti, garantendo maggior comfort. Sottolineo che i treni di ultima generazione saranno progressivamente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio».

ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA

Sale a 39 il numero dei nuovi treni già in circolazione sulla rete. Nel 2022 è prevista la consegna a Trenord di altri 57 dei 222 convogli acquistati dalla Regione. «Dalla seconda metà dell’anno riprenderanno le consegne dei treni a media capacità Donizetti, che saranno destinati alle linee locali del cremonese e del bresciano, consentendo il pensionamento dei vecchi treni Ale 582, giunti ormai a circa 40 anni di vita». Entro la fine dell’anno saranno 96 i nuovi convogli in circolazione sulla rete lombarda. Nel corso del 2022 Rete ferroviaria italiana effettuerà inoltre uno studio preliminare per la elettrificazione della Brescia-Parma.