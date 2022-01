Still I Rise, nuovo riconoscimento per l'organizzazione di Nicolò Govoni

CREMONA - Un nuovo riconoscimento per il preziosissimo lavoro che l'organizzazione Still I Rise del cremonese Nicolò Govoni sta facendo in varie parti del mondo, offrendo istruzione di qualità ai bambini dei Paesi più svantaggiati. E' stato lo stesso Nicolò ad annunciare l'evento sui suoi canali social: "Abbiamo VINTO una menzione speciale al Premio delle Scuole Internazionali 2021! Si tratta di una competizione di calibro mondiale, a cui hanno partecipato 261 istituti tra i più prestigiosi in 48 Paesi, ma la cui selezione solo 45 Scuole hanno superato. Tra quelle c’eravamo anche noi. E per noi, una Scuola gratuita per i bambini più vulnerabili, in una delle baraccopoli più sovraffollate del pianeta, a un solo anno dall’inaugurazione e davanti alle Scuole più costose e famose che esistano - ecco, questo è un risultato semplicemente INCREDIBILE! Ed è tutto merito di Racheal. È lei, la nostra Preside e leader in Kenya, ad aver creduto che la nostra Scuola avesse le carte in regola per riuscirci. È stata lei a inviare la candidatura. E, soprattutto, lei ha capitanato questo progetto dall’inizio, da prima ancora che aprissimo i battenti, trasformando le risorse di Still I Rise in una delle realtà migliori del Paese, capace di condividere i riflettori con Scuole da 30.000 dollari l’anno, e di farlo a testa alta. Lo ammetto, stavolta anch’io lo pensavo impossibile, ma lei no. E questo ha fatto tutta la differenza".

Il cremonese Nicolò Govoni, presidente e cofondatore della onlus Still I Rise



Prosegue Nicolò Govoni: "Ci siamo distinti nelle categorie di Benessere della Comunità e di Tecnologie Digitali grazie al nostro evento annuale, 'Jenga Pamoja', che promuove la coscienza culturale celebrando le origini, le tradizioni e l’identità dei nostri studenti, e grazie al nostro programma di teledidattica tramite il quale siamo stati i primi a introdurre l’apprendimento a distanza nella baraccopoli di Mathare durante il lockdown del 2021. L’encomio che abbiamo ricevuto attesta l’impatto reale dei nostri programmi, e siamo orgogliosi di annunciare che verrà immortalato nella Rivista 'International School Leader' del 2022".

L'edificio che Still I Rise sta ristrutturando in Congo e che ospiterà una nuova scuola

E sempre dai canali social, Nicolò Govoni ha fatto un altro importante annuncio: "Abbiamo iniziato a ristrutturare: tra un mese (verso fine febbraio, ndr) apriamo la nostra prima scuola di emergenza in Congo!"