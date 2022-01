Crema, oltre ottomila visitatori nel 2021 «incantati» da arte e cucina

CREMA - Cinquemila ingressi in più, all’ufficio informazioni della Pro loco, rispetto all’anno precedente. E nonostante la pandemia, che ovviamente rallenta gli spostamenti, il turismo in città è in fortissima ripresa. Nel 2021 sono stati 8.027 i visitatori, rivoltisi al personale di piazza Duomo per avere delucidazioni su itinerari, monumenti e cucina tipica (l’anno prima si erano fermati a 2.988). E va da sé, considerando i turisti che hanno visitato Crema in autonomia, come il numero assoluto sia ancora maggiore. Per quanto riguarda la provenienza, stando sempre ai dati della Pro loco, gli stranieri sono stati 2.196, con una prevalenza di tedeschi, francesi e spagnoli: oltre il triplo rispetto a 2020, ma ancora sotto il picco di 3.270 pre Covid (allora sull’onda del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome). Negli ultimi dodici mesi, a mancare sono stati i cinesi e gli americani, per via delle limitazioni agli spostamenti dettate dall’emergenza sanitaria.

GRADIMENTO SOCIAL

L’attrattiva esercitata da Crema pare comunque in aumento anche dal punto di vista virtuale. Lo testimoniano i canali social dell’associazione di promozione turistica. Con la pagina Facebook che ha ricevuto 3.989 like, alcuni persino da Messico, Filippine e Brasile. I followers su Instagram sono 5.029, con presenza di statunitensi, russi e messicani. Curioso il fatto che la maggior parte siano donne. I video caricati sul canale You tube, inoltre, sono stati visti da 10.897 utenti, alcuni dei quali residenti in Giappone, in Norvegia, in Russia e addirittura nelle Filippine. Il canale Tik Tok, poi, aperto solo da poche settimane, ha già avuto 3.796 visualizzazioni. Insomma, un successo.

SITO WEB DA RECORD

Il numero che più colpisce, però, è quello dei 39.493 ingressi nel sito web dell’associazione, con una permanenza media di 17 minuti e 56 secondi. Infine, altro dato significativo, è quello dell’andamento delle audioguide gratuite per visitare la città: sono state utilizzate da 15.834 persone. Le più gettonate sono quelle dei luoghi del film di Guadagnino (7.093), seguite dal tour cremasco in più lingue (5424), da quelle sul Festival I mondi di carta (2.323) e su Leonardo da Vinci (994).