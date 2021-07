Pro loco, Vincenzo Cappelli confermato presidente

CREMA - Si sono riuniti, presso la sede di Piazza Duomo 22, i neo eletti del Consiglio Direttivo della Pro Loco Crema per il triennio 2021/2024. Il presidente uscente, prof. Vincenzo Cappelli, dopo aver ringraziato ampiamente il gruppo di lavoro con il quale ha collaborato proficuamente nel triennio precedente, e dato il benvenuto ai nuovi eletti, ha avviato le operazioni per l’elezione del nuovo direttivo. Dopo alcune considerazioni sul lavoro e sull’operato dell’Associazione, all’unanimità, i consiglieri si sono espressi per una conferma delle seguenti figure:

Presidente: Vincenzo Cappelli

Vice Presidente: Franco Bianchessi

Tesoriere: Francesca Aschedamini

Segretario: Sergio Albergoni

Coordinatrice, responsabile manifestazioni Claudia Bonomi.

Con l’accettazione dell’incarico, il Presidente ha illustrato brevemente un programma di lavoro in itinere, chiedendo la disponibilità e la collaborazione di tutto il Consiglio.