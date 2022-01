Con un gancio da traino fa a pezzi i cristalli delle auto parcheggiate: bloccato dai Cc

CREMA - Ha mandato in frantumi i cristalli di tre auto, posteggiate nel piazzale noto come la Buca, a due passi dal viale di Santa Maria della Croce. E non fosse stato per l’intervento dei carabinieri, messi sull’avviso dalla telefonata di un passante, con ogni probabilità i danni sarebbero stati pure peggiori. Ma al terzo finestrino andato in pezzi, a bloccare il protagonista dell’episodio, poi denunciato a piede libero, ha provveduto un equipaggio della Compagnia di Crema. È accaduto nelle sere scorse, sebbene la vicenda sia emersa solo nelle ultime ore. Protagonista, un 49enne cremasco già noto agli investigatori. Per danneggiare la Lancia, la Citroën e la Peugeot in sosta, ha utilizzato un gancio da traino, abbandonato sul sedile della terza auto presa di mira. Pare che il suo intento non fosse rubare negli abitacoli.