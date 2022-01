Orso gigante in gabbia per proteggerlo dai vandali

CREMA - Una soluzione estrema, ma inevitabile per mettere fine ai continui vandalismi ai danni dell'orso gigante illuminato, uno degli addobbi natalizi più apprezzati tra quelli voluti quest'anno dal Comune. Da ieri l'installazione in piazza Garibaldi è recintata e tale rimarrà sino a domenica per evitare nuovi danni e bravate, come quelle che si sono susseguite nelle ultime settimane da parte dei soliti incivili. Eloquente in proposito, il cartello affisso dal Comune per spiegare ai cremaschi la scelta.