Sfascia l'albero di Natale tra il tifo degli amici: la scena è stata filmata

CREMA - Oltre al danno, per fortuna subito riparato, la beffa. Sì, perché non era solo chi all’una di sabato notte si è arrampicato sull’albero di Natale, ornato con luci a led in piazza Garibaldi, sfasciandone un ramo. A fare il tifo per lui c’erano diversi altri giovani. Che invece di dissuaderlo dalla bravata, che lo stesso sindaco Stefania Bonaldi ha condannato, invitando a «evitare queste spacconate», gli amici applaudivano e lo incitavano. «Dalle telecamere della videosorveglianza si vede tutto — conferma il comandante della Polizia locale Dario Boriani — compresa questa triste scena...». E i vigili sono già sulle tracce del responsabile. Già nelle prossime ore potrebbe essere denunciato per il vandalismo. Per ora, comunque, non trapela altro sulle indagini, sebbene tutto lascia intendere che chi ha agito sia stato riconosciuto, come lascia intendere lo stesso sindaco: «... Le telecamere lo hanno ripreso molto bene – ha commentato Bonaldi sui social network — : si sappia che tutto il centro è pieno di telecamere, con una definizione tale da vedere cosa avete nel piatto, se siete seduti al tavolino di un bar».