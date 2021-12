Valentina Rodini, la campionessa olimpica positiva al Covid

CREMONA - «I primi due giorni sono stati terribili ma adesso sto meglio, pur essendo ancora positiva». Dopo lo straordinario successo colto a Tokyo con la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri femminile, abbiamo imparato a conoscere meglio la campionessa olimpica Valentina Rodini, un’atleta che non si tira mai indietro e che ha una cultura del lavoro elevata. In questi giorni l’oro olimpico delle Fiamme Gialle, cresciuta nella Canottieri Bissolati, è in isolamento perché colpita dal Covid e non deve essere facile per una sportiva come lei restare lontano dall’acqua e dalla barca, visto che nel canottaggio non ci si ferma mai e il calendario è sempre fitto di impegni.



«Sono seguita costantemente dallo staff medico della Federazione canottaggio — racconta Rodini — mi seguono ogni ora del giorno e sto bene, ma non posso spostarmi da casa. Non ho paura, anzi ho molta fiducia in quello che stanno facendo per farmi superare il momento che non mi consente di allenarmi. Sto trascorrendo giorni con la massima fiducia sia in me stessa che nelle persone che mi stanno vicino, so bene che questo momento passerà. Io mi sento bene, anzi adesso mi sento molto meglio, aspetto solo che il prossimo controllo dica che sono negativa. Il virus si può combattere, vincerò anche questa sfida».