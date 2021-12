Ospedale Oglio Po, scure sul punto nascita

CASALMAGGIORE - Da Roma cattive notizie per il punto nascita dell’ospedale Oglio Po. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai 20 Comuni dell’area Oglio Po contro la decisione del Tar che aveva già detto in prima battuta di no alla riapertura. Sostanzialmente è stata confermata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di Brescia.