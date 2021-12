Onorificenze, un commendatore e sette cavalieri

CREMONA - Nella sala del consiglio della Provincia di Cremona, sono state consegnate le onorificenze all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a otto cittadini cremonesi, che hanno ricevuto altrettanti attestati relativi al prestigioso riconoscimento.

Si tratta di profili che hanno saputo onorare il loro lavoro o la loro missione: Claudio Giacomo Bizzarri (nominato commendatore) e dei cavalieri Emilio Bonseri, Marco Gandelli, maresciallo maggiore Gian Paolo Perrone, Piergiorgio Poli, Massimiliano Russo, Guido Tosi, Nello Danilo Vicidomini.

ORGOGLIO PERSONALE E PROFESSIONALE. Presenti all’importante ed emozionante momento della consegna, il prefetto Vito Danilo Gagliardi e il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni. Che si sono congratulati con gli otto cremonesi premiati e hanno posato per l’immancabile foto ricordo con gli attestati. Per gli insigniti e per le loro famiglie, si tratta di un riconoscimento che deve essere motivo di orgoglio personale e professionale.