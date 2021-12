Fusione Lgh-A2A, replica di Bonaldi al sindaco Belotti di Rovato

CREMA - La sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, replica alle recenti dichiarazioni rese dal sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, in merito all'indagine in corso sulla fusione tra A2A e Lgh e nelle quali ha citato, tra gli altri, anche la sindaca di Crema. "Leggo affermazioni surreali, oltre che ineleganti, del Sindaco di Rovato Tiziano Belotti e d'impulso non vorrei nemmeno rispondere", scrive Stefania Bonaldi. Che prosegue: "Mi chiedo con quale credibilità ed autorevolezza parli un sindaco che prima dà le dimissioni, poi le ritira, come se amministrare una comunità fosse giocare a Monopoli, e che confessa candidamente di avere approvato atti che non condivideva. Bellotti non ci dice che in quel frangente qualcuno gli puntasse una pistola alla tempia, dunque la sua ammissione è assai grave, perché un sindaco che approva atti sui quali nutre riserve è davvero bene faccia un altro mestiere. E che poi proietti sugli altri la propria propensione ad agire ricevendo ordini di scuderia è infantile e persino comico".

I CHIARIMENTI ALLA CORTE DEI CONTI

"Quanto al merito della vicenda, il collega Galimberti - puntualizza Bonaldi - replicherà indirettamente oggi, con una risposta nel suo Consiglio comunale. Io mi limito a ribadire che certamente le istituzioni e gli amministratori chiamati a fornire chiarimenti alla Corte dei Conti hanno documentato o documenteranno per filo e per segno le premesse ed i contorni della operazione di partnership fra Lgh ed A2A, unitamente a tutti gli studi, le consulenze, le due diligence, i pareri legali e pro veritate acquisiti in questi anni, per lo più allegati negli atti, per sostenere l'operazione e la sua correttezza tecnico amministrativa. Circostanza che già da sola prova la serietà e diligenza con cui si è affrontata la questione. Peraltro in un contesto normativo complesso e che presenta alcuni vuoti, colmati da una giurisprudenza non sempre unanime nel trattare la disciplina delle operazioni straordinarie che coinvolgono società pubbliche come Lgh, specie nei tempi nei quali l'operazione fu costruita, nel 2015/2016".

I VANTAGGI PER LE COMUNITA'

"Che poi la partnership dispieghi vantaggi anche sul piano dei risultati concreti per le nostre comunità - conclude il sindaco di Crema - è un dato inoppugnabile. In seguito all'accordo tra Lgh e A2A sono stati investite decine di milioni di euro l'anno sul nostro territorio provinciale, risorse che la sola Lgh non sarebbe assolutamente riuscita a mettere in campo. Spero anche io, come Belotti, seppure con uno spirito molto più sereno e composto, che la magistratura vada a fondo di questa vicenda e, al netto delle speculazioni politiche, giudichi i fatti per come sono, rispetto ai quali sono sicura si dimostreranno la correttezza e la serietà delle scelte assunte".