Palline al veleno per uccidere i gatti

CASTELVERDE - Allarme in una colonia felina dove è stato ritrovato del veleno da alcune volontarie. «Da oltre 20 anni me ne occupo – spiega Michela, una delle volontarie –, si tratta di una colonia che si trova nei pressi dell’oratorio di Costa Sant’Abramo. Qualcuno ha sparso delle palline blu, ovvero del veleno, sia davanti alla cuccia che nelle ciotole dove mettiamo il cibo per i gatti. Si tratta di un gesto davvero increscioso, per di più nelle vicinanze di un oratorio frequentato da bambini».

LA COLONIA FELINA. La colonia felina, da tempo presente a Costa Sant’Abramo, grazie all’incessante lavoro delle volontarie che hanno provveduto anche a sterilizzare i gatti e a cercare casa per alcuni di loro, è formata da tre felini, uno dei quali ha 16 anni ed ha perso l’udito.

«Al momento solo due di loro sono tornati – spiega – mentre il terzo non si è ancora fatto vedere. Solitamente appena arriviamo a portare il cibo si avvicinano. Sono molto affettuosi e non si allontanano mai troppo dalla colonia».

Alcuni mici in una foro d'archivio

E c’è preoccupazione tra i residenti per l’accaduto. In quella zona infatti non sono presenti solo dei gatti ma è anche frequentata dai cani. «Questo tipo di veleno potrebbe essere pericoloso anche per loro». E non è la prima volta che episodi di questo tipo avvengono nella frazione di Castelverde. Lo scorso anno erano state gettate le medesime sostanze nella zona verde della frazione.

«Di quanto accaduto – spiega la volontaria – ho informato la polizia locale e informerò anche i carabinieri».

Nel frattempo tutte le sfere azzurre sono state tolte e tra i residenti c’è massima allerta per evitare che episodi del genere possano ripetersi.