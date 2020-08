Ami nei bocconi, ferito un cane: è allarme

SORESINA (22 agosto 2020) - Non è chiaro se si tratti di una minaccia generale o di un raid singolo e mirato, ma a Soresina c’è chi getta l’amo e, per renderlo ancora più letale, lo avvolge in un appetitoso boccone. È accaduto nei giorni scorsi in pieno centro, all’angolo tra via Paulli e via Barbò, dove nel giardino di un’abitazione sono state buttate delle esche con celate all’interno le punte metalliche utilizzate dai pescatori. In questo caso ad abboccare – e non poteva essere diversamente dal momento che con tutta probabilità si è cercato di colpire un bersaglio ben preciso – è stato il cane che in quel rettangolo verde vive, corre e gioca. Attratto dal profumo della carne, ne ha divorate cinque, ingerendo altrettanti ami. Tre è poi riuscito ad espellerli attraverso il vomito, mentre due sono rimasti incastrati nello stomaco, e per estrarli si è reso necessario un intervento chirurgico. L’operazione è riuscita, l’animale è sopravvissuto e ora sta meglio. Ma inevitabilmente l’episodio che suo malgrado lo ha visto protagonista ha finito per destare scalpore e inquietudine, soprattutto tra i residenti del quartiere che vivono con uno o più cani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO