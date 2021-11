«Porte aperte» alla Libera Agricoltori

CREMONA - Accogliente, rinnovato e più ampio. Si presenterà così a partire da oggi lo stand della Libera Agricoltori: 50 metri quadri che trovano posto nel padiglione 2. Spazio che sarà capace di accogliere i visitatori coinvolgendoli.

Il tutto va nella direzione di far conoscere anche il quotidiano lavoro dell’allevatore, creando un legame con il consumatore. «Le aziende agricole - viene sottolineato - non delocalizzano. E sono aperte, mostrando il lavoro che viene svolto. Non si fermano mai». Da oggi il messaggio sarà più diretto e immediato.

Lo stand della Libera è sempre stato punto di riferimento, dove trovare informazioni e scambiare opinioni. Stand, va aggiunto, che è sempre stato visitato da diverse autorità. Il fatto che sia stato rinnovato e ampliato è un valore aggiunto.