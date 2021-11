Linda Baroni nuovo assessore comunale al posto di Gianfranco Salvatore

CASALMAGGIORE - E' Linda Baroni, 61 anni, il nuovo assessore alle Politiche sociali, Terzo settore e Pari opportunità che ha preso il posto di Gianfranco Salvatore, il no vax licenziato dal sindaco Filippo Bongiovanni. La Baroni - mamma di tre figli - è stata presidente del Consorzio dei servizi sociali del casalasco (Concass) dal luglio 2019 fino questa mattina e prima della nomina in giunta ha rassegnato le proprio dimissioni. "Ringrazio la lista Casalmaggiore al centro (di cui era stata candidata alle ultime elezioni, ndr), il sindaco Filippo Bongiovanni e il Concass dove ho lavorato con grande piacere. Sono molto emozionata ma ce la metterò tutta per servire al meglio la cittadinanza nei suoi bisogni".