Estorsione, Paolo Voltini condannato a 4 anni e 6 mesi

CREMONA - Colpevole di estorsione nei confronti di due dipendenti del Consorzio Agrario di Cremona. Paolo Voltini - presidente in carica di Coldiretti Lombardia, Coldiretti Cremona e Consorzio Agrario di Cremona - è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Inoltre è stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e, per 4 anni e mezzo, sospensione da tutti i suoi incarichi; condanna che diventerà effettiva a sentenza definitiva. Tullo Soregaroli è stato condannato a 3 anni e 4 mesi. Entrambi devono risarcire una provvisionale a testa di 20 mila euro ai due dipendenti e la rimanenza si liquida nel separato giudizio civile. Voltini era accusato di ‘aver estorto le dimissioni di due dipendenti del Consorzio Agrario, Paolo Ferrari ed Ersilio Colombo, rispettivamente formalizzate il 17 giugno 2015 e il primo luglio 2015′. Tre anni e otto mesi la condanna chiesta dai pm Vitina Pinto e Chiara Treballi nell’udienza preliminare dello scorso 8 ottobre. Imputato assieme a Voltini anche Tullo Soregaroli, responsabile del personale Coldiretti, accusato di estorsione aggravata in concorso, per il quale era stata chiesta una condanna a 3 anni e 4 mesi.