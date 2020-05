La testimonianza di Colombo: «La mia vita è stata rovinata»

CREMONA (21 maggio 2020) - «Sono stato malissimo. Mi è stata rovinata la vita. E a distanza di cinque anni, io mi chiedo ancora perché». Perché, dalla sera alla mattina, Ersilio Colombo, uno dei più quotati venditori di macchine agricole, ricercato dalla concorrenza, fosse stato messo alla porta del Consorzio Agrario, firmando le sue dimissioni sotto minaccia e ricatto. Colombo oggi ha 35 anni, ha ripreso i chili persi («Dopo la depressione sono arrivato a pesare 67 chili, ora sono tornato ai miei 80»), lavora come consulente aziendale ed è tornato a vivere.

Con la sua querela, presentata il 3 maggio del 2019, Colombo ha dato il via all’indagine per estorsione aggravata nei confronti di Paolo Voltini, «potente» presidente del Consorzio Agrario, di Coldiretti Cremona e Coldiretti Lombardia, ora interdetto per dodici mesi dalle cariche. Con Voltini, è accusato di estorsione aggravata anche Tullo Soregaroli, responsabile del personale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO