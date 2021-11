Paura e sollievo: ritrovato nella notte il 14enne scappato da casa

CREMA - Nuovo caso di scomparsa di un minorenne in provincia. I carabinieri hanno gestito ieri una situazione molto delicata relativa all’allontanamento di un ragazzo di 14 anni residente in un comune dell’hinterland di Crema che dalla mattina non era ancora rientrato a casa e ha tenuto con il fiato sospeso i familiari. Il ragazzo era uscito di casa poco dopo le 7 per recarsi in autobus presso una scuola di Crema dove frequenta un istituto superiore. Nella stessa mattinata il padre è stato però chiamato dalla dirigente delle scuola frequentata dal figlio e gli è stato comunicato che il giorno precedente il 14enne non si era presentato a scuola e non aveva giustificato l’assenza, ma lo ha anche informato che quello stesso giorno il figlio non era a scuola e i genitori avrebbero dovuto giustificare anche quell’assenza. Il genitore è rimasto ovviamente molto sorpreso per le assenze del figlio, ben sapendo che il ragazzo in entrambe le giornate era uscito regolarmente di casa per andare a seguire le lezioni. Il padre del 14enne ha quindi informato la moglie di quanto accaduto ed entrambi hanno cercato il figlio al telefono, spento e quindi irraggiungibile, motivo per cui nel pomeriggio hanno cominciato a preoccuparsi seriamente che potesse essere successo qualcosa. Il padre a quel punto ha passato al setaccio le vie di Crema per provare a rintracciarlo, ma dopo numerosi e inutili giri in auto e a piedi per i locali e i luoghi frequentati dai giovani, ha deciso di recarsi dai carabinieri per denunciare l’allontanamento e la scomparsa, fornendo ai militari una precisa descrizione di come era vestito e, soprattutto, spiegando di essere molto preoccupato perché il ragazzo non si era mai allontanato senza comunicarlo ai genitori.

ERA IN STAZIONE A LEVATE

Le ricerche sono durate alcune ore fino a quando, nel corso della notte, intorno alla mezzanotte e mezza, i carabinieri di Capriate San Gervasio (Bergamo) sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Levate dove un cittadino aveva notato un ragazzo da solo, disorientato e in difficoltà. I militari sono giunti immediatamente sul posto per verificare la situazione, scoprendo che il ragazzo era in buone condizioni fisiche e che era proprio il 14enne che si era allontanato senza avvisare i genitori. A quel punto è stato accompagnato in caserma a Capriate e tramite i carabinieri di Crema sono stati avvisati i genitori che sono andati a prenderlo in caserma, tirando un sospiro di sollievo dopo il grosso spavento.