Alessandra Spotti torna fra le braccia dei genitori: "Grazie di cuore alla Polizia"

CREMONA - Papà Giovanni Spotti e mamma Serenella sono visibilmente emozionati: nelle sale della Questura di Cremona hanno potuto riabbracciare la loro Alessandra, 15 anni, scomparsa dal 25 ottobre. La sua fuga d'amore in compagnia del fidanzatino 18enne è stata interrotta dagli uomini della Squadra Mobile di Cremona: il dirigente Marco Masia racconta come si sono sviluppate le operazioni di ricerca e ricostruire gli spostamenti dei due ragazzi. E aggiunge: "È stata una giornata bellissima per tutti noi". Alessandra Spotti è stata ritrovata a Torino. Nei giorni di fuga, i fidanzatini hanno sempre dormito all'addiaccio, ma stanno comunque bene; prima di andare a Torino, sono stati a Milano e a Genova.