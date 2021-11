La gioia della mamma: Alessandra ritrovata a Torino

CREMONA - Il messaggio vocale della mamma, tanto atteso, è arrivato poco fa: Alessandra Spotti, la 15enne scomparsa lunedì scorso da Cremona, è stata ritrovata. Sembra si trovi a Torino. Per ora non si conoscono ulteriori particolari.

Lunedì scorso, Alessandra era stata accompagnata in auto dal papà alle 7.30 davanti al liceo, in via Palestro. Le telecamere hanno ripreso la ragazzina insieme al fidanzatino 18enne mentre si incamminavano verso la stazione. Si erano già sbarazzati dei loro smartphone.

SEGUONO AGGIORNAMENTI