Ragazzina scomparsa, l'appello della mamma: «Alessandra, torna a casa, ti vogliamo bene»

CREMONA - "Non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo". E' l'appello della mamma e del papà di Alessandra Spotti, la 15enne scomparsa da lunedì e vista insieme a un ragazzo di 18 anni.

La ragazza non dà più notizie di sé da lunedì, quando i genitori l'hanno accompagnata a scuola, il liceo Anguissola, in auto. Sull'orlo del pianto, la mamma racconta: "La portavamo in macchina perché stava attraversando un periodo difficile e non ci sentivamo tranquilli. E avevamo ragione, visto quel che è successo".

Alessandra, infatti, a scuola non ci è andata. Si è allontanata insieme al ragazzo. "Ce l'aveva presentato come un amico di 15 anni". I genitori sono disperati e hanno immediatamente denunciato la scomparsa della figlia, così come ha fatto la famiglia del 18enne.

Alessandra Spotti

Quella dei due ragazzi parrebbe essere una fuga volontaria, d’amore. Ma ciò non riduce l'impegno degli agenti della Questura di Cremona che hanno fatto scattare ricerche serrate su tutto il territorio. "Noi - spiega la mamma - dubitiamo che Alessandra sia rimasta a Cremona. Al momento della sua scomparsa aveva in tasca solo 20 euro e non ha con sé il cellulare. Prima di allontanarsi, l'ha infatti consegnato ad un'amica". Probabilmente proprio per non rendersi rintracciabile. "Speriamo che qualcuno la riconosca e ci aiuti. Io prego chi dovesse vederla di contattare immediatamente le autorità. E a lei dico di non aver paura: ti vogliamo bene".





LE RICERCHE. Dopo aver ricevuto la denuncia dei genitori, il giorno stesso della scomparsa, la Questura di Cremona ha fatto scattare il protocollo relativo alle persone scomparse che permette di coordinare le ricerche insieme alle forze dell'ordine di altre province. Dei due ragazzi però finora non c’è traccia.

L'ipotesi è che siano andati in stazione e abbiano preso il treno, diretti verso un’altra città. "Non escludiamo - spiega il dirigente della Squadra Mobile, Marco Masia - che siano andati a Milano. Tuttavia le ricerche sono in corso in tutta Italia". E gli agenti della Mobile di Cremona stanno monitorando le telecamere di sorveglianza per ricostruire i movimenti dei due ragazzi. Hanno anche sentito amici e compagni di scuola. A quanto pare il 18enne e la minorenne si stavano frequentando da un paio di mesi. Sulla sparizione della coppia è stato aperto un fascicolo in procura.