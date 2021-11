InsiemepergliSDG, quattro giorni di iniziative per lo sviluppo sostenibile

CREMONA - Il momento inaugurale è fissato per le 14 di oggi con il «battesimo» dell’installazione collocata in piazza del Comune: sarà la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, a presentare i due muri interattivi #2030IsNow, incentrato sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e #SDGinaction, ispirato all’azione della Cooperazione Italiana. Per quattro giornate, fino a sabato, Cremona sarà al centro di un fitto programma di iniziative realizzate nell’ambito del progetto #InsiemepergliSDG, la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme ai suoi partner FAO, Commissione Europea, SDG Action Campaign delle Nazioni Unite, CIHEAM Iamb e Save the Children per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (gli SDG) e sul lavoro della Cooperazione Italiana allo Sviluppo.

CONSIGLIO STRAORDINARIO

Alle 15 l’auditorium Arvedi del Museo del Violino diventa aula consiliare per la seduta straordinaria del Consiglio comunale dedicato al tema «Gli enti locali e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite». I lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, a seguire interverranno il sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore alla Mobilità Sostenibile e all’Ambiente Simona Pasquali, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona Gian Domenico Auricchio, l’imprenditore agricolo Luca Grasselli, la direttrice di UN SDG Action Campaign Marina Ponti e il sottosegretario di Regione Lombardia Marco Alparone, prima delle conclusioni affidate a Sereni.



IL WORKSHOP

Alle 17 nel salone dei Quadri di palazzo comunale prende il via il workshop sul progetto «Ereditiamo il contagio positivo della conoscenza»: Guendalina Graffigna, direttrice dell’EngageMinds HUB della Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari Ambientali dell’Università Cattolica, interviene sul ruolo della Psicologia dei consumi per coinvolgere i giovani in stili alimentari sostenibili e Lorenzo Morelli, direttore del Department for Sustainable Food Process dello stesso ateneo, tiene una relazione su «Sistema immunitario, cibo e fake news sul Covid-19».



VIDEO MAPPING

Alle 17.45 è in programma la prima delle proiezioni realizzate sulla facciata del Torrazzo da Giochi di Luce: il video mapping è legato ai grandi temi che innervano gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e gli eroi del cibo e l’implementazione dell’Agenda 2030. Sono quattro gli appuntamenti di ogni giornata: 17.45, 19, 20 e 21.

LE PROSSIME GIORNATE

Domani #InsiemepergliSDG proseguirà con un importante incontro al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica: alle 11.30 Qu Dongyu, direttore generale della Fao, terrà in collegamento da remoto una lectio magistralis sul tema della sfida della sostenibilità dei sistemi alimentari dopo la crisi Covid. Saranno presenti Maurizio Martina, vicedirettore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura e l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E sempre domani, alle 15 nel salone dei Quadri, Mariarosaria Savarese e Margherita Dall’Asta parleranno di fake news e stili alimentari. Della campagna #InsiemepergliSDG fa parte anche il murale intitolato «Concordia» che occhieggia dal muro perimetrale della Fiera di Cremona: un’opera ispirata al diciassettesimo obiettivo dell’Agenzia 2030, che declina la fattibilità degli altri sedici in un’ottica di partnership e condivisione. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì alle 15. E un’ora più tardi la sala Stradivari di CremonaFiere ospiterà il convegno «Nutrire il pianeta in modo responsabile. Agro-Livestock Forum: Innovazione e sostenibilità in agro-zootecnia» moderato da Maurizio Melis. Nel fitto programma di appuntamenti di #InsiemepergliSDG, spicca la «Giornata dello Sport» che si svolgerà sabato: alle 10 scatterà dai giardini pubblici di piazza Roma la «Camminata» organizzata dal Marathon Cremona che si concluderà all’ingresso di CremonaFiere, proprio di fronte al murale «Concordia»; inoltre, per tutta la giornata, all’interno del Padiglione 1 del quartiere fieristico troveranno spazio le dimostrazioni di 17 società del territorio. Testimonial dell'evento saranno la campionessa olimpica Valentina Rodini e il campione paralimpico Efrem Morelli. Sempre sabato, alle 16, cortile Federico II si trasformerà in passerella per lo speciale defilé di «Un filo pazzesco», l’atelier della cooperativa Gruppo Gamma che coinvolge alcune ragazze diversamente abili nella decorazione creativa di abiti usati. Un modo intelligente per coniugare riuso, integrazione e socialità.