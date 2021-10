Caso Beccalli, l'accusa: Pasini va condannato a 28 anni di reclusione

CREMONA - Caso Sabrina Beccalli. Il pm Lisa Saccaro ha chiesto per Alessandro Pasini, l'operaio accusato di aver ucciso la mamma 39enne di Crema la notte di Ferragosto 2020, la condanna a 30 anni per omicidio più 12 anni per gli altri reati; in totale, 42 anni più lo sconto di un terzo per il rito abbreviato e quindi si arriva a 28 anni di reclusione. L'udienza presso il tribunale di Cremona è stata sospesa per una pausa; poi toccherà saranno gli avvocati difensori di Pasini, Stefania Amato e Alessandro Sperolini, ad intervenire.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI