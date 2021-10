Cinema a Crema, il Porta Nova punta già ai grandi titoli

CREMA - Soddisfazione anche alla multisala Porta Nova, il cinema dei cremaschi, per un ritorno alla normalità ormai dimenticata.

Quasi venti mesi senza le cinque sale piene sono stati irti di difficoltà, ma ora l’attività può ripartire a regime, tutto questo a praticamente due mesi dal Natale, dunque in prossimità delle principali uscite dell’anno e di conseguenti possibili importanti incassi. Per gli addetti ai lavori un sospiro di sollievo, con la concreta speranza di non tornare più alle angosce del 2020 e ai mesi difficili trascorsi anche quest’anno, specialmente nel primo semestre.

Ovviamente, restano attive tutte le misure adottate dallo staff del multisala per garantire la prevenzione dal contagio e di conseguenza la sicurezza degli spettatori. La sanificazione dei locali innanzitutto, poi la costante verifica del Green pass e della temperatura di chi accede alle sale, disposizioni che si uniscono all’obbligo di indossare la mascherina e ai gel per le mani disponibili in ogni zona della struttura.

Il sistema online di prenotazione dei biglietti, in vigore da anni, ma sempre più sfruttato dalla riapertura, consente di prevenire le code ed evitare dunque gli assembramenti.