Botte continue alla moglie, 39enne allontanato da casa e famiglia

OSTIANO - Dopo l'ultimo, ennesimo episodio di violenza nei confronti della moglie, i carabinieri hanno notificato ad un 39enne del paese la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. L’uomo, sposato da molti anni e con figli, da qualche tempo era ossessionato dalla gelosia nei confronti della moglie che aveva cominciato a lavorare in un bar della provincia. Per questo, circa 8 mesi fa, la donna aveva deciso di chiedere la separazione che il marito non aveva accettato. Da quel momento in poi, il 39enne era passato dalle aggressioni verbali a quelle fisiche, picchiando più volte la moglie. L’ultima violenza è avvenuta nel mese di settembre quando la donna, rientrando tardi dal lavoro, è stata aggredita dal marito che l’attendeva brandendo un coltello. Riuscita a fargli gettare l’arma, la vittima non è però riuscita a difendersi dagli schiaffi e dai pugni del marito che solo l’intervento dei militari è riuscito a fermare. Dopo la segnalazione dei carabinieri, il Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona ha quindi emesso la misura cautelare dell’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai componenti della famiglia.