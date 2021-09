Tenta di aggredire l'ex compagna e si scaglia contro i carabinieri, arrestato

VIADANA - Nel corso della scorsa notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viadana hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne, del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine. La pattuglia dell’Arma, in servizio di pronto intervento sul territorio viadanese, veniva allertata dalla Centrale Operativa, a seguito di richiesta di intervento pervenuta sul numero d’emergenza 112, da parte di una donna che richiedeva soccorso in quanto presso la propria abitazione vi era l’ex convivente che pretendeva di restare in casa contro la sua volontà. I militari prontamente intervenuti sul posto, tentavano una prima mediazione tra i due, ma l’uomo in preda ai fumi dell’alcool, tentava di aggredire fisicamente la donna. I carabinieri si frapponevano tra i due e l'aggressore a quel punto si scagliava contro gli uomini dell'Arma, proferendo frasi minacciose e tentando ripetutamente di colpirli, sino a quando veniva fermato e reso inoffensivo. Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso il Comando Compagnia di Viadana dove veniva trattenuto in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica di Mantova. L’uomo non è nuovo ad episodi analoghi, già lo scorso 14 agosto era stato arrestato per le medesime condotte.