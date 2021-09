Schianto sulla Castelleonese, traffico in tilt

CREMONA - Schianto e caos alle porte della città. È accaduto poco prima delle 16 di oggi alla mini rotatoria della Castelleonese, quella esterna, che permette di imboccare la strada che porta al Cambonino.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro: un autobus di Km Arriva e una Renault Clio, quest’ultima finita contro il guard rail interno, danneggiata, quasi incastrata con la parte anteriore destra. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori del servizio 118 e gli agenti della Polizia stradale, giunti a bordo di un paio di vetture.

Il primo intervento è stato garantito da un operatore della società di vigilanza Sicuritalia che si trovava a transitare da lì, che ha gestito in maniera impeccabile le concitate fasi seguite allo schianto. Trattandosi di una rotatoria, per di più all’ora di punta, il traffico è entrato in crisi, ma la rapidità di intervento degli agenti della Polizia stradale e degli operatori 118 ha permesso di gestire i soccorso e allo stesso tempo di far defluire il traffico.

I trasportatori alla guida di molti Tir in avvicinamento alla città sono stati costretti a manovre «al limite», ala stessa rotatoria, per aggirare i mezzi coinvolti nell’incidente. Nell’arco di un paio d’ore la situazione è tornata gradualmente alla normalità.