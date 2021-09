In auto contro un albero, 37enne trasportata in ospedale con l'elisoccorso

CAMPAGNOLA CREMASCA - E' dovuto intervenire l'elisoccorso partito da Brescia per trasportare in ospedale la donna 37enne che, attorno a mezzogiorno, lungo la sp 19 che porta a Capralba, ha perso il controllo della propria Fiat Panda andando a sbattere violentemente contro un albero. Sul posto sono giunte immediatamente l'automedica e un ambulanza della Croce Verde che hanno prestato i primi soccorsi; presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Crema che hanno avviato le prime indagini per capire le cause del fuoristrada. La donna è stata poi trasferita sull'elicottero e trasportata in ospedale con codice giallo.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI