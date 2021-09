Camion carico di latte si ribalta nel fosso, ferite lievi per il conducente

CASTELVERDE - Fuori strada poco prima delle 13 lungo la Paullese tra l'incrocio di Cortetano e il peduncolo. Un mezzo pesante carico di latte si è ribaltato nel fosso. Ferito, in modo non grave, il conducente trasportato in ospedale a Cremona. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri di Pizzighettone. Al momento traffico scorrevole. La viabilità subirà rallentamenti durante le fasi di recupero.