Fondazione La Pace, don Roberto Rota è il nuovo presidente

CREMONA - Cambio della guardia ai vertici della Fondazione La Pace di via Massarotti, dove don Roberto Rota è stato nominato alla presidenza, ricevendo il testimone da Umberto Lonardi. In queste ultime settimane è infatti giunto a scadenza il consiglio de La Pace, la Fondazione che è sorta una decina di anni fa grazie alla determinazione della Diocesi e alla lungimirante generosità della Fondazione Arvedi Buschini. A norma di statuto, il CDA de La Pace risulta composto dai rappresentanti dalle quattro fondazioni legate in modo speciale alla Diocesi che hanno significativamente contribuito al suo sorgere (Fondazione Germani di Cingia de’ Botti, Fondazione Prayer di Casalmorano, Fondazione Santissimo Redentore di Castelverde, Fondazione Vismara di San Bassano) e dal rappresentante della Società di Mutuo soccorso fra i sacerdoti di Cremona e da quello del mondo delle Cooperative. A questi si aggiunge un rappresentate del Vescovo pro tempore il quale ha poi anche il compito di indicarne il Presidente. Accogliendo il passo indietro espresso da Umberto Lonardi, giunto al termine del suo secondo mandato, il Vescovo Antonio Napolioni ha nominato suo rappresentante e nuovo presidente della Fondazione La Pace il presbitero don Roberto Rota.