Vaccini, Fondazione La Pace: la copertura è totale

CREMONA (16 gennaio 2021) - Tutti vaccinati. Tra le prime Rsa cremonesi a tagliare l’ambito traguardo, c’è la casa di riposo Giovanni e Luciana Arvedi- Fondazione La Pace. Iniziato mercoledì pomeriggio alle 16.30, il primo giro di somministrazioni è terminato con puntualità ieri, esattamente 48 ore dopo. Giorni di fibrillazione che hanno tenuto impegnata la struttura di via Massarotti, dove per fare fronte a questa particolare attività è stato predisposto un team ad hoc formato da nove operatori adeguatamente formati e guidato dalla direttrice sanitaria Khaula Baalbaki. In totale sono state vaccinate 105 persone, tra ospiti e dipendenti (operatori sanitari e personale amministrativo).

