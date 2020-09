Fondazione La Pace, sabato messa per le vittime Covid

CREMONA (9 settembre 2020) - Sabato 12 settembre, alle ore 10 nel giardino della casa di riposo “Giovanni e Luciana Arvedi” di Cremona, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio delle vittime del Covid e come segno di riconoscenza per tutte le persone che si sono prodigate al servizio degli ospiti della struttura nel corso della pandemia. La celebrazione vuole fare memoria di quanto è accaduto negli scorsi mesi e in particolare ricordare le persone “che se ne sono andate” in un modo che nessuno avrebbe mai voluto rendendo drammatico il distacco. La Santa Messa - animata dal Coro Polifonico Cremonese, diretto dal maestro Federico Mantovani - sarà presieduta dal Vescovo Emerito Dante Lafranconi. La celebrazione fa eco a quanto detto da papa Francesco il 31 maggio scorso: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi” e vuole quindi porsi come un invito alla speranza e alla fiducia nel futuro per tutta la comunità.

