Lesione colpose, Bonaldi interrogata dai pm: "Attendo fiduciosa"

CREMA - Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, è stata interrogata nei giorni scorsi dopo che i pm di Cremona le avevano notificato un avviso di chiusura delle indagini per lesioni colpose in conseguenza a un infortunio accaduto in un asilo comunale dove un bambino, nell’ottobre scorso, si era schiacciato le dita di una mano in una porta di sicurezza. A quanto si è saputo, il primo cittadino cremasco, oltre a rispondere alle domande dei magistrati, ha depositato una memoria difensiva. «Ora attendo fiduciosamente le conclusioni della Procura», si è limitata a dire Bonaldi al ritorno della manifestazione dei sindaci che si è tenuta oggi a Roma.