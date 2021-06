Bimbo si ferisce al nido, avviso di garanzia per il sindaco Bonaldi

CREMA - In apertura di consiglio comunale, il sindaco Stefania Bonaldi ha comunicato di aver ricevuto giovedì della scorsa settimana un avviso di garanzia per un sinistro accaduto lo scorso mese di ottobre all'asilo nido comunale di via Dante. In quell'occasione, un bambino si è ferito mettendo due dita nel cardine della porta tagliafuoco. L'infortunio ha richiesto un periodo di cura di tre mesi, ma non ha lasciato lesioni permanenti. Il sindaco dovrà rispondere per aver omesso di dotare la porta tagliafuoco dei dispositivi idonei a evitare la chiusura automatica.

