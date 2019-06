Miss Fanunka 2019, tornano le bellezze in passerella

SAN DANIELE PO (28 giugno 2019) - Sabato 6 luglio scopriremo chi sarà la reginetta dell’estate 2019. Ideato da Giovanni Bagni e presentato da Eleonora Busi, Miss Fanunka - il concorso di bellezza più importante del Cremonese - è giunta alla 15esima edizione e andrà in scena a San Daniele al Fanunka beach bar. La sfilata che aprirà il concorso sarà in bikini, poi spazio all’eleganza dell’abito da sera per tornare ad indossare il costume da bagno nella terza passerella che darà modo alla giuria di esperti di conoscere meglio le pretendenti al titolo. Dopo questo defilé alcune ragazze saranno eliminate, ma potranno comunque concorrere per la fascia di miss Fanunka giuria popolare, eletta tramite sms dal pubblico presente alla serata e miss un volto per il cinema che rappresenterà la Lombardia al concorso nazionale organizzato dall’agenzia Elite@Star. Le reginette concorreranno con il costume ufficiale del concorso oltre che per la prestigiosa fascia di miss Fanunka 2019 e per gli altri titoli in palio. Come sempre grazie alle collaborazioni con gli eventi nazionali più importanti le ragazze avranno la possibilità di rappresentare la Lombardia sulla passerella di Miss model for Italy e miss Elite star.