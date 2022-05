ITS Agrorisorse, giornata da ricordare per i neo diplomati

SORESINA - Il futuro del mondo agrario cremonese, e non solo, in giovani (e sicure) mani. Si è conclusa felicemente e con una giornata indimenticabile, peraltro siglata con una fotoricordo hi-tech, la fruttuosa collaborazione tra i professionisti dell’Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Brescia, Cremona, Milano e Sondrio e l’ITS Agrorisorse. La prova del nove tra i campi biondi della Ardigò Amedeo di Soresina dove i futuri esperti hanno potuto scoprire, e toccare con mano, tecniche, segreti e voglia d’innovazione che fanno di Cremona e delle sue terre un’eccellenza mondiale nel settore primario.

DI COSA SI TRATTA?

Venerdì, con la giornata presso le campagne cremonesi, si è concluso il modulo formativo tra ITS Agrorisorse, realtà di formazione post-diploma che opera nella sede del Seminario Vescovile di Cremona e i professionisti dell’albo interprovinciale dei Periti Agrari. Il percorso di formazione in ‘Precision Farming Manager’ ha portato ragazzi e professionisti a confrontarsi sulle coltivazioni d’interesse dell’areale Centro-Nord della Pianura Padana.

ED ECCO PERCHE'

«Focus del corso – spiega il Collegio Interprovinciale – è stato posto su sfide quali sostenibilità ambientale ed economica per le aziende delle varie coltivazioni, siano esse orticole estensive o industriali, anche in virtù dello sfidante momento che stiamo vivendo. Momento conclusivo è stata la giornata in campo per traslare discorsi teorici al merito pratico, passando dal banco al campo per definire e capire così scelte aziendali in virtù di andamento meteo e dei mercati, analizzando in modo costruttivo possibilità e scelte fatte dalle aziende nella gestione delle risorse».

IL FUTURO E' QUI

Il primario è il passato? Forse. Ma è anche il futuro, specialmente qui. Le nuove generazioni l’hanno capito prima di tutti: «Il percorso condiviso con i ragazzi – spiega il presidente Alessio Pedrana – è risultato molto proficuo ed interessante per via della loro viva partecipazione in un contesto, quello del settore primario, che sempre più necessita di persone formate e pronte alle sfide che coinvolgono tutti i partecipanti della filiera agroalimentare. Un sentito ringraziamento dunque agli organizzatori del corso e non da ultimo anche al perito agrario Amedeo Ardigò, tesoriere dell’albo, che ha condotto la giornata in campo».

IL MAIS SOTTO LA LENTE

Come funziona una giornata campale ‘nei campi’. Così: gli studenti sono accompagnati dai periti dove cresce l’oro che finisce sulle nostre tavole. Nello specifico, per quest’ultima uscita, il mais. Un conto sono i libri e i banchi, pur indispensabili, altro l’esperienza e opportunità rare come, per esempio, poter osservare lo stato di maturazione della pianta erbacea. Ora è al massimo splendore. La speranza, per evitare danni e compromissioni di qualità, è che l'emergenza irrigua veda una svolta in positivo entro la settimana.