Torna Radio Bruno Estate, il 22 luglio i big della musica in piazza del Comune

CREMONA - Lunedì 22 luglio dalle 20, in Piazza del Comune a Cremona, terzo appuntamento con il Radio Bruno Estate 2019 in collaborazione con il Comune di Cremona nell’ambito del Festival Acquedotte. Un cast straordinario salirà sul palco allestito all'ombra del Torrazzo, tra gli altri: Giusy Ferreri, Takagi E Ketra, Irama, Elodie, Emis Killa, Rocco Hunt, Paolo Belli, Elettra Lamborghini, Aiello, Mr.Rain e Martina Attili. Presentano Alessia Ventura e Enzo Ferrari. Il tour torna a Cremona per il secondo anno consecutivo. Ingresso gratuito.

Il Radio Bruno Estate sarà trasmesso in diretta radiofonica e televisiva, sui canali 256 e 71 del digitale terrestre. Sarà visibile anche sulla App di Radio Bruno, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e in streaming sul sito www.radiobruno.it.