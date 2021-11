Convegni, animali e business: il secondo giorno dell'edizione 2021

CREMONA - Secondo giorno dell'edizione 2021 delle Fiere Zootecniche.

«Questa Fiera non è importante solo per Cremona ma è importante per il Paese, una fiera internazionale di cui si sentiva l’esigenza anche in un momento così difficile, una sfida vinta grazie anche alla volontà di mantenere le attività vive». Così ieri Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, all’inaugurazione della manifestazione.

COSA C'E' IN FIERA. Convegni, seminari e workshop per approfondire con esperti di settore le tematiche più attuali del comparto agro-zootecnico. Una visione completa del settore dalla voce dei più importanti esperti nazionali ed internazionali.

SUPREME CHAMPION. Grazie ad una nuova configurazione espositiva, le vacche da latte sono ancora di più protagoniste all’interno della Mostra Zootecnica Internazionale di animali di Razza Bruna, Jersey, Holstein e Red Holstein. A seguito della proclamazione della Supreme Champion, si terranno iniziative per la valorizzazione verso il consumatore della filiera e dei prodotti degli allevatori e delle razze partecipanti, durante il quale sarà possibile, per gli allevatori partecipanti, segnalare e promuovere le proprie produzioni aziendali.

FOTOGALLERY. FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA