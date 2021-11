CREMONA - Primi piccoli visitatori per conoscere Re Latte in occasione delle Fiere Zootecniche. Nell'ambito della Festa del Latte, oggi e domani (dalle 10 alle 17) dietro lo stand Libera Agricoltori presso le Fiere Zootecniche, momenti di animazione in collaborazione con Il Filo dei Burattini. Tutti i bambini sono attesi per conoscere Re Latte.