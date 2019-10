Dono degli organi, il 17 ottobre incontro con lo scrittore Francesco Abate

CREMONA (14 OTTOBRE 2019) - Perché diventare donatori? “Perché non c’è una ragione, una sola ragione per dire no”. Risponde così Francesco Abate (giornalista e scrittore) dalle pagine del suo ultimo libro Torpedone Trapiantati, pubblicato da Einaudi, dove con sapienza, ironia e molta umanità racconta l’esperienza dei Figli del dono, fratelli e sorelle per caso, usciti dalla sala operatoria come fosse un ventre materno, accomunati da un destino di malattia e rinascita.

Francesco Abate sarà ospite d’eccezione alla tavola rotonda “L’esperienza del dono” che si svolgerà a Cremona, giovedì 17 ottobre, alle 16.30, in sala Puerari (Museo Civico), per portare la sua testimonianza di persona trapiantata e autore raffinato.

La sua scrittura intelligente, oggettiva, introspettiva evita il pietismo e l’autoreferenzialità. Con stile narrativo acuto e sensibile, Abate affronta il tema della malattia, dell’attesa e del trapianto in modo autentico, incisivo, doloroso e vitale al contempo. Il suoi racconti parlano di noi a noi, perché diventare donatori significa incontrare l’altro; è un gesto di civiltà e riconoscimento sociale. Chi dona non salva una sola persona ma un’intera comunità.

In Chiedo scusa, romanzo scritto a quattro mani con Saverio Mastrofranco - che lascia senza fiato per bellezza e verità - il protagonista dialoga sul piano onirico con la sua donatrice: “ Mi sono preso una bella responsabilità Cinzia a prenderti la vita (…). No non ci siamo capiti: la responsabilità che ti sei preso è di essere felice, sennò che senso ha ciò che ti ho donato? Vivi felice, me lo devi”.

Insieme a Francesco Abate alla tavola rotonda prenderanno parte Elisabetta e Nadine Generali (sorelle di Matteo Generali, donatore) e Manuela Colombo (Curatrice del progetto SilviaSì e mamma di Silvia). Modera Stefania Mattioli (comunicazione Asst di Cremona). Intervengono inoltre: Giuseppe Piccolo (Coordinamento Centro Regionale Trapianti, Regione Lombardia), Sergio Vesconi (Responsabile Scientifico Fondazione Trapianti Onlus), Raffaella Mistò (Banca degli Occhi di Monza, Asst Monza), Gianluca Galimberti (sindaco di Cremona), Rosario Canino (Direttore Sanitario, Asst Cremona), Alberto Bonvecchio (Coordinatore Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti, Asst Cremona), Verena Bolchi (Coordinamento Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti, Asst Cremona), Salvatore Mannino (Direttore Generale, Ats Val Padana), Enrico Tavoni (Presidente Aido Cremona) e Michel Solzi (Presidente Half Marathon Cremona).

