Fibrosi cistica, i protagonisti del Bike Tour: emozioni e motivazioni

CREMONA - Tappa cremonese per la IX edizione del Bike Tour a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Quest’anno, il presidente dell’associazione Matteo Marzotto affiancato come sempre da tanti atleti ed olimpionici, ha corso in bicicletta attraverso tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

NELLE VIDEO INTERVISTE: Fabrizio Macchi (campione di paraciclismo), Alessandra Sensini (ex campionessa olimpica di windsurf), Max Lelli (ex talento del ciclismo professionista), Iader Fabbri (biologo nutrizionista e divulgatore scientifico).

In cinque giorni, domani penultima tappa, i bikers hanno pedalato da Padova a Riccione, per sensibilizzare la popolazione sul ruolo cruciale della ricerca come unica risorsa per sconfiggere la Fibrosi cistica, malattia per la quale ancora non c’è una cura risolutiva.

Il percorso, di oltre 500 chilometri, ha attraversato colline e centri storici fino al mare, con una serie di soste intermedie ed eventi e animati dai volontari della Fondazione, con la presenza delle istituzioni territoriali. Tra i ‘pit stop’ di oggi, nella tappa che da Verona arrivava a Piacenza, i giardini pubblici di Cremona.