Giornata Fai d'autunno, sold out le visite ai "palazzi segreti" di Cremona

CREMONA - I depositi della Biblioteca statale a Palazzo Affaitati, le sale elegantissime e il giardino romantico dell'ex Palazzo Stradiotti che oggi accoglie lo Stauffer Center for Strings e gli spazi sontuosi dell'ex complesso monastico di Santa Monica divenuto sede dell'Università Cattolica: i tre "palazzi segreti" svelati in occasione della Giornata Fai d'autunno dalla delegazione di Cremona, guidata da Alessandro Bonci, tra oggi e domani saranno visitati da oltre 1.300 persone. Un sold out che è un omaggio alla bellezza dell’arte e alla profondità della storia di Cremona.