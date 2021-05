Santa Monica, ecco il gioiello che verrà inaugurato da Mattarella

CREMONA - Cremona si prepara ad accogliere la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che martedì 25 maggio raggiungerà piazza del Comune alle 11, accolto dalla Fanfara dei carabinieri. Nel Cortile Federico II di palazzo comunale assisterà allo svelamento della targa in ricordo delle vittime del Covid. Quindi, mezz'ora più tardi, un altro 'battesimo': quello del Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica, in via Bissolati. Qui, nel gioiello architettonico messo a nuovo grazie al contributo della Fondazione Arvedi Buschini, Mattarella incontrerà il professor Lorenzo Morelli con alcuni giovani ricercatori e, nel cortile del chiostro, assisterà ai discorsi del rettore Franco Anelli, del governatore Attilio Fontana e del sindaco Gianluca Galimberti. Alla violinista Lena Yokoyama l’onore di suonare l’Inno d’Italia con lo Stradivari Vesuvio. Si terrà poi un momento formale con il cavalier Giovanni Arvedi.