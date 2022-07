Banda in azione nella notte, rubati un trattore e un lanciapaglia. Colpo da 60 mila euro

RICENGO - Banda in azione stanotte nell'azienda agricola Pelizzari-Fusari a Bottaiano di Ricengo. I malviventi sono entrati in azione verso le 2.30. Probabilmente hanno curato il menalatte e i dipendenti dell'allevamento, che conta circa 1.300 vacche da latte. Travisati con le mascherine antiCovid, i ladri hanno cercato di rubare una macchina operatrice utilizzata a servizio del biogas, poi, non riuscendovi, hanno diretto la loro attenzione al trattore Max Ferguson parcheggiato vicino alle stalle. Al mezzo agricolo era attaccato un lanciapaglia, sparito anch'esso nella notte. I carabinieri stanno indagando sull'episodio, grazie anche all'aiuto delle riprese fatte dal sistema di videosorveglianza dell'azienda cremasca, che mostrano per intero il raid della banda. Il valore stimato dei mezzi rubati si aggirerebbe intorno ai 60 mila euro.