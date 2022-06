Grandine e siccità nel Cremasco e Cremonese, Rolfi: "Il Governo riconosca la stato di calamità naturale"

ORZINUOVI - Questa mattina l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi ha visitato la sezione distaccata dell’istituto superiore Vincenzo Dandolo nelle campagne di Orzivecchi, in località Giardino. Qui si è affermato un innovativo Corso per Tecnico Agrario Quadriennale dove gli studenti, 135 da Bresciano, Cremonese e Bergamasco, lavorano e studiano utilizzando le ultime tecnologie disponibili nel settore agroalimentare. Alcuni di loro alloggiano nel convitto, separato in sezione maschile e femminile. Le studentesse sono il 50% delle nuove iscrizioni. Proprio grazie a un bando recentemente vinto dalla scuola, il Pirellone ha concesso circa 100 mila euro di finanziamenti che sono stati utilizzati per l’acquisto di un piccolo impianto di birrificazione, microscopi hi-tech, droni e altre meraviglie ingegneristiche.

L’assessore, guidato dalla dirigenza e dai docenti ha assistito alle lezioni in laboratorio, confrontandosi con gli allievi.

A margine una breve conferenza stampa durante la quale Rolfi ha risposto alle preoccupazioni di agricoltori e allevatori, in materia di crisi ambientale, portate da La Provincia di Cremona e Crema.