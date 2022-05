Pesante grandinata su Crema e dintorni: chicchi grandi come palline da golf

CREMA - Una pesante grandinata ha colpito la città e non ha risparmiato nemmeno i paesi della cintura.

Chicchi grandi come palline da golf sono caduti nella zona di Ombriano e San Carlo oltre che verso Ovest in direzione di Bagnolo lungo la Paullese, Capergnanica compreso.

I chicchi grandi come palline da golf

Colpiti anche i centri limitrofi come Offanengo. Purtroppo non sono mancati i danni, in particolare i vetri delle auto e un lampeggiante stradale sfondati dalla grandine. A Ombriano si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per una pianta caduta è una laterale di viale Europa. La squadra del distaccamento è tuttora impegnata.

Danni alle auto: vetri rotti

DANNI AL TETTO DI UNA STALLA A CAPERGNANICA